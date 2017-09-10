Кубок России по гонкам на северных ездовых собаках прошел под Екатеринбургом (ФОТО)

9 сентября на Нижнеисетской лыжной базе начался Кубок России по гонкам на северных ездовых. Спортивное мероприятие длилось 2 дня.

Во время гонок собаки на привязи бежали впереди хозяина, который ехал на велосипеде. Участниками Кубка стали, как жители Свердловской области, так и других регионов России. В мероприятии участвовали 60 участников со своими питомцами.

Несмотря на дожди, погода не напугала хозяев и их собак. Но до финиша никто не дошел чистым.

Как рассказали участники соревнований сайту E1.ru, за 2 дня прошли 54 гонки. Больше трети призовых мест заняли жители Среднего Урала. Несмотря на пасмурную погоду, на мероприятии собралось много зрителей.

Фото: E1.ru