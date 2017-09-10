Нижнетагильский «Спутник» стартовал в новом сезоне с поражения (ФОТО)

9 сентября состоялся первый матч нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» в рамках старта нового сезона Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Хоккеисты из Нижнего Тагила встретились на льду с командой «Челмет» из Челябинска.



Первую шайбу в свои ворота вратарь «Спутника» получил на второй минуте матча. Спустя ещё четыре с половиной минуты в ворота тагильчан залетел второй гол. В середине матча «Челмет» забросил третью шайбу. Тагильчане не смогли забросить ни одной шайбы в ворота челябинцев, потому матч завершился со счётом 0:3.



Следующий матч «Спутник» проведёт 15 сентября, передаёт пресс-служба хоккейного клуба. Соперником тагильской команды выступит красноярский «Сокол».

Фото: Хоккейный клуб «Спутник»