Нижнетагильский «Спутник» стартовал в новом сезоне с поражения (ФОТО)

Стартовал новый сезон Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила провёл первую встречу в рамках сезона с челябинским «Челметом». В итоге тагильчане потерпели поражение.
9 сентября состоялся первый матч нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» в рамках старта нового сезона Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Хоккеисты из Нижнего Тагила встретились на льду с командой «Челмет» из Челябинска.
Первую шайбу в свои ворота вратарь «Спутника» получил на второй минуте матча. Спустя ещё четыре с половиной минуты в ворота тагильчан залетел второй гол. В середине матча «Челмет» забросил третью шайбу. Тагильчане не смогли забросить ни одной шайбы в ворота челябинцев, потому матч завершился со счётом 0:3.
Следующий матч «Спутник» проведёт 15 сентября, передаёт пресс-служба хоккейного клуба. Соперником тагильской команды выступит красноярский «Сокол».
Фото: Хоккейный клуб «Спутник»