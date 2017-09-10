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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Спутник» стартовал в новом сезоне с поражения (ФОТО)

10 сентября 2017, 15:20Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,Спутник,хоккей,турнир,поражение
Стартовал новый сезон Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила провёл первую встречу в рамках сезона с челябинским «Челметом». В итоге тагильчане потерпели поражение.

9 сентября состоялся первый матч нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» в рамках старта нового сезона Чемпионата Высшей хоккейной лиги. Хоккеисты из Нижнего Тагила встретились на льду с командой «Челмет» из Челябинска.

Первую шайбу в свои ворота вратарь «Спутника» получил на второй минуте матча. Спустя ещё четыре с половиной минуты в ворота тагильчан залетел второй гол. В середине матча «Челмет» забросил третью шайбу. Тагильчане не смогли забросить ни одной шайбы в ворота челябинцев, потому матч завершился со счётом 0:3.

Следующий матч «Спутник» проведёт 15 сентября, передаёт пресс-служба хоккейного клуба. Соперником тагильской команды выступит красноярский «Сокол».


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Фото: Хоккейный клуб «Спутник»
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