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Новости Нижнего Тагила

Подопечная тагильского тренера Мария Савинова была дисквалифицирована на 4 года из-за допингового скандала

11 февраля 2017, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,допинг,Мария Савинова,Савинова,скандал
Легкоатлетка Мария Савинова-Фарносова, долгое время тренировавшаяся под руководством Владимира Казарина в Нижнем Тагиле, из-за прошлого допингового скандала была отстранена на 4 года из спортивного мира.

Такое решение вынес спортивный арбитражный суд (CAS). В заявлении говорится, что россиянка попала под четырехлетнюю дисквалификацию, начиная с 24 августа 2015 года. Ранее за нарушение антидопинговых норм спортсменку лишали наград с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Таким образом, данные временные рамки лишили бегунью наград чемпионата мира 2011 года, чемпионата Европы 2010 и 2011 годов, серебра чемпионата мира-2013.

Мария Савинова-Фарносова лишена медалей, призов и даже денежных премий, полученных за эти три года.

Отметим, что из-за затянувшегося допингового скандала медалей лишилось множество российских спортсменов. Среди них - Татьяна Лебедева, Юлия Зарипова, Екатерина Волкова. Сообщается, что в процессе перепроверки проб из 1243 - 98 оказались положительными.

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