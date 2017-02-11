Подопечная тагильского тренера Мария Савинова была дисквалифицирована на 4 года из-за допингового скандала

Такое решение вынес спортивный арбитражный суд (CAS). В заявлении говорится, что россиянка попала под четырехлетнюю дисквалификацию, начиная с 24 августа 2015 года. Ранее за нарушение антидопинговых норм спортсменку лишали наград с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Таким образом, данные временные рамки лишили бегунью наград чемпионата мира 2011 года, чемпионата Европы 2010 и 2011 годов, серебра чемпионата мира-2013.



Мария Савинова-Фарносова лишена медалей, призов и даже денежных премий, полученных за эти три года.



Отметим, что из-за затянувшегося допингового скандала медалей лишилось множество российских спортсменов. Среди них - Татьяна Лебедева, Юлия Зарипова, Екатерина Волкова. Сообщается, что в процессе перепроверки проб из 1243 - 98 оказались положительными.