«Одноклассники» и CarPrice наградят лучших молодых спортсменов

Социальная сеть «Одноклассники» и онлайн-аукцион поддержанных автомобилей CarPrice объявили о запуске совместного проекта #ЯЗАСПОРТ.

Для участия в проекте приглашаются спортсмены и любители здорового образа жизни со всей России и стран СНГ. Для этого им нужно выложить в ОК видео с демонстрацией своих спортивных талантов или создать трансляцию через приложение ОК.Live.

Проект начнется с 11 сентября и продлится два месяца. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе пользователи добавляют видео или трансляцию с рассказом о своих достижениях в спорте, отметив в хештегах свой вид спорта (к примеру, #бокс) и тег проекта #язаспорт. На видео или в трансляции конкурсанты могут продемонстрировать свои спортивные успехи. Далее, специальное жюри, состоящее из спортивных блоггеров, таких как Вадим Бабешкин, Алексей Столяров и дуэт 2DROTS, и представителей CarPrice выберут 10 качественных и популярных видеороликов. Эти видео будут опубликованы на сайте проекта. Там же зрители выберут тройку финалистов.

На втором этапе финалисты получат задания. Жюри оценит качество их выполнения. Победителя определят по оценкам судей, количеству «классов» и популярности видео в ОК. Лучший спортсмен получит 500 тысяч рублей от CarPrice.

Руководитель социальной сети Одноклассники Антон Федчин поделился, что тема спорта очень популярна у пользователей социальной сети. В ОК часто проводятся трансляции крупных спортивных мероприятий, а также «Одноклассники» часто организуют крупные спортивные мероприятия. В качестве примера он привел конкурс стримеров к Кубку Конфедераций по футболу.