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Новости Нижнего Тагила

Юные баскетболисты нижнетагильской команды «Старого соболя» не пострадали в железнодорожной аварии в Челябинской области (ФОТО)

12 февраля 2017, 09:20Добавить новость
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Напомним, 10 февраля произошло ДТП в Челябинской области: поезд врезался в КамАЗ. Водитель фуры погиб на месте. 

В пассажирском поезде для участия в полуфинале первенства России ехали воспитанники спортивной школы «Старый соболь» - 14-летние баскетболисты из Нижнего Тагила.

Никто из спортсменов в аварии не пострадал. Вчера юные баскетболисты провели свою первую игру с командой из Новосибирска, обыграв соперников со счетом 11:52.

Завтра в Челябинске их ждет матч с баскетбольной командой из Томска. Юные спортсмены будут бороться за путевку в финал. 

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Фото: группа ВКонтакте ДЮСШ «Старый Соболь»

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