Юные баскетболисты нижнетагильской команды «Старого соболя» не пострадали в железнодорожной аварии в Челябинской области (ФОТО)

Напомним, 10 февраля произошло ДТП в Челябинской области: поезд врезался в КамАЗ. Водитель фуры погиб на месте.

В пассажирском поезде для участия в полуфинале первенства России ехали воспитанники спортивной школы «Старый соболь» - 14-летние баскетболисты из Нижнего Тагила.





Никто из спортсменов в аварии не пострадал. Вчера юные баскетболисты провели свою первую игру с командой из Новосибирска, обыграв соперников со счетом 11:52.



Завтра в Челябинске их ждет матч с баскетбольной командой из Томска. Юные спортсмены будут бороться за путевку в финал.





Фото: группа ВКонтакте ДЮСШ «Старый Соболь»