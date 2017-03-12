Екатеринбургские синхронистки по фигурному катанию стали чемпионами мира среди юниоров (ФОТО, ВИДЕО)

Команда девочек по синхронному фигурному катанию ДЮСШ «Юность» из Екатеринбурга стала чемпионом мира, об этом сообщает Е1.RU.

Сегодня ночью стали известны итоги мировых соревнований по синхронному плаванию среди юниоров. На чемпионате мира в Канаде юные екатеринбурженки одержали победу, обойдя другую российскую команду из Москвы, которой они проигрывали по итогам выступления в первый день 0,22 балла.





В первый день соревнований короткая программа привела их на 2-е место, но блестящий прокат произвольной программы во второй день Чемпионата принес спортсменкам золото.





Фото: «Вечерний Екатеринбург»

В программе соревнований принимали участие 19 команд из 14 стран. Как рассказала Елизавета Медведева, одна из участниц уральской сборной, выиграть им помогли постоянные тренировки, поддержка родных, близких и, конечно же, болельщиков. Спортсменка поблагодарила всех за это в соцсети.

Выступление екатеринбургскиих спортсменок в первый день соревнований.





Выступление екатеринбургскиих спортсменок во второй день соревнований.

Видео: Skating ISU