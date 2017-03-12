Финальный этап Континентального кубка по двоеборью стартует сегодня в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В пятницу, 10 марта, двоеборцы выполняли серию прыжков на трамплине К-90. Затем им предстояло сразиться за победу в 10-километровой гонке по системе Гундерсена. Она подразумевает пересчет заработанных на трамплине очков в секунды отставания. В этот день победу одержал Харальд Леммерер. Второе место досталось Мартину Фритцу. Оба спортсмена – австрийцы. Третьим стал немец Давид Вельде.



Второй старт, прошедший вчера, выявил совершенно других лидеров. Первым стал Тобиас Симон из Германии, вторым – Бернхард Флашбергер из Австрии и третьим – итальянец Лукас Рунгальдиер.



Прекрасная погода, установившаяся 11 марта, собрала большое количество зрителей. Трибуны поддерживали российских двоеборцев, среди которых есть свои лидеры. Однако войти в десятку лучших им не удалось. Лучший и 15-ый результат показал Вячеслав Барков, 18-ый у Эрнеста Яхина и 22-ой у Самира Мастиева.







Сегодня двоеборцы стартуют в 10:00 на трамплине К-90. Затем в 15:00 состоится захватывающая 15-километровая гонка. По признанию самих участников соревнований, это весьма тяжелое испытание для организма. На финише обессиленные спортсмены падают на землю, но восстанавливаются достаточно быстро и, по традиции, совершают заключительный проезд по трассе.







Организаторы приглашают тагильчан и гостей города поддержать двоеборцев на финальном этапе, ведь уже сегодня команды покинут Нижний Тагил.