Фестиваль More Fest 2017 в Севастополе ждёт жителей Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Первый международный фестиваль здорового образа жизни, спорта и творчества More Fest 2017 начнётся 10 июля в Севастополе. Наш город там представит основатель направления Workout в Нижнем Тагиле Рустем Хайрулин.

Участникам предложат соревнования, лекции и мастер-классы. Фестиваль пройдёт на территории базы «Любимовка» города Севастополь в республике Крым.

В программе запланировано много чего интересного и полезного. Я буду представлять направление Workout. Буду рад, если вы станете участниками наших соревнований, -- говорит почетный гость, представитель Workout Нижнего Тагила и активный общественный деятель Рустем Хайрулин.

Фестиваль продлится до 16 июля. Добираться туда нужно будет поездом.

Ознакомиться шире, сделать своё видео или оставить заявки можно на сайте или в группе More Fest 2017.