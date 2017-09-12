Представитель FIS проверил ветрозащиту на трамплинах в «Аисте» под Нижним Тагилом

11 сентября Нижний Тагил посетил представитель Международной федерации лыжного Спорта Миран Тепеш. Цель его посещения – оценка установленной на комплексе трамплинов ветрозащиты.

Напомним, что в 2016 году этап Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин отменили по причине отсутствия ветрозащиты. Однако этап среди женщин отменен не был. В начале 2017 года началась подготовка к установке необходимой защиты, когда снег растаял, то работы начались в полную силу. К началу осени ветрозащита была установлена.

Сами работы велись под руководством представителя FIS Мирана Тепеша. 11 сентября он посетил Нижний Тагил, чтобы оценить установку защиты на трамплинах. Гость протестировал работу системы подъема и спуска сети, а также оценил обзор трамплинов из судейских вышек, когда защита была поднята.

Тепеш остался доволен проделанной работой и передаст доклад директору Кубка мира по прыжкам на лыжах Вальтеру Хоферу.

Решение о утверждении Нижнего Тагила как места проведения спортивного мероприятия будет принято 3-7 октября в Цюрихе. Если не будет никаких изменений, то уральский город встретит лыжников со всего мира с 1 по 3 декабря 2017 года, пишет «Областная газета».