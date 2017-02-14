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Новости Нижнего Тагила

Более тысячи жителей Ленинского района Нижнего Тагила вышли на «Лыжню России-2017» (ФОТО)

14 февраля 2017, 08:00Добавить новость
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В минувшее воскресенье на лыжной базе «Спартак» и в горнолыжном комплексе «Аист» состоялась массовая гонка «Лыжня России» среди жителей Ленинского района. На лыжи встали более тысячи тагильчан, представляющих предприятия, организации и учреждения Ленинского района города. Заезд стартовал с торжественной речи главы районной администрации Геннадия Мальцева.

«Лыжня» проходила в формате свободного лыжного забега на любую дистанцию. Каждый из лыжников получил значок с логотипом «Лыжня России 2017». В конце забега участников ждал горячий чай с выпечкой и другие угощения, предоставленные полевой кухней ОАО «ВГОК». 

Во время забега для детей и взрослых была организована душевная концертная программа. Выступали представители досугового центра «Урал», передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила

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Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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