Более тысячи жителей Ленинского района Нижнего Тагила вышли на «Лыжню России-2017» (ФОТО)

В минувшее воскресенье на лыжной базе «Спартак» и в горнолыжном комплексе «Аист» состоялась массовая гонка «Лыжня России» среди жителей Ленинского района. На лыжи встали более тысячи тагильчан, представляющих предприятия, организации и учреждения Ленинского района города. Заезд стартовал с торжественной речи главы районной администрации Геннадия Мальцева.
«Лыжня» проходила в формате свободного лыжного забега на любую дистанцию. Каждый из лыжников получил значок с логотипом «Лыжня России 2017». В конце забега участников ждал горячий чай с выпечкой и другие угощения, предоставленные полевой кухней ОАО «ВГОК».
Во время забега для детей и взрослых была организована душевная концертная программа. Выступали представители досугового центра «Урал», передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила