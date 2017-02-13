Юные гимнасты из Тагила заняли несколько призовых мест на Чемпионате и Первенстве области

Юные воспитанники спортивной школы Нижнего Тагила боролись за призы на Чемпионате и Первенстве Свердловской области по спортивной гимнастике, об этом сообщается на официальном сайте города. С 10 по 12 февраля в Нижнем Тагиле прошли юношеские областные соревнования по спортивной гимнастике. Юные тагильчане выступили достойно, заняв несколько призовых мест.
Воспитанники СДЮСШОР № 1 Екатерина Чашкова и Екатерина Писаревская заняли в своих категориях 1-е места. Алиса Ноздрина и Юлия Узянова получили серебро. Также на пьедестале почета, заняв 3-е место, оказалась Ирина Кашина. Все они – воспитанники тренеров 1-й спортивной школы г. Нижнего Тагила.
С 20 по 26 февраля в Челябинске пройдет Первенство УрФО по спортивной гимнастике. Нижний Тагил будет представлять Екатерина Писаревская, победительница областных соревнований.
Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила