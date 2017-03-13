| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Фигуристки из Екатеринбурга стали чемпионками мира среди юниоров по синхронному катанию (ВИДЕО)

13 марта 2017, 11:35Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,Россия,спорт,коньки,юниоры,соревнования,победа
Екатеринбургская сборная по синхронному катанию заняла первое место среди юниоров на ЧМ в Канаде. Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд.  Первый день фигуристки показывали короткую программу. Второй день – произвольную, пишет Е1.

Первое место в короткой программе заняла команда из Москвы. Екатеринбурженки выступили под песню «Битлз».

Во второй конкурсный день свердловчанкам удалось одержать победу. Стоит заметить, что фигуристки из ДЮСШ «Юность» уже возвращались в Екатеринбург с золотом из Франции и являются пятнадцатикратными чемпионками России. Сейчас молодые спортсменки вернулись домой чемпионками мира.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Екатеринбургские синхронистки по фигурному катанию стали чемпионами мира среди юниоров (ФОТО, ВИДЕО) вчера, 12:15
Волейболистки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» поднялись на 3-е место, обыграв команду «Динамо» в Краснодаре (ФОТО) 19 января, 15:35
Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали уверенную победу над «Ленинградкой» в Санкт-Петербурге (ФОТО) 12 декабря 2016, 15:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 21
Подписаться на новости