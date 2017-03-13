«Народ-то не обманешь»: известный спортивный журналист Юрий Цыбанев рассказал о современном футболе

На вопрос, что изменилось в нынешнем футболе (казалось бы, в несложной игре с немногочисленными тактическими схемами) за последние 50 лет, Юрий Цыбанев ответил однозначно: «Жизнь стала быстрее, плотнее, жестче? Богатых много стало. Очень даже богатых. То же и в футболе».



По мнению журналиста, «великим тренером российского футбола» является Курбан Бердыев. На новом месте – в «Ростове» – после болезненной отставки в Казани он сумел построить карьеру и приумножить в качестве работы.



Должник «Ростов» накануне одержал победу над «Зенитом», у которого «денег куры не клюют». На вопрос журналиста о том, связаны ли объемы денег с качеством игры, Юрий Цыбанев заявил, что добро время от времени побеждает, но нечасто. Именно в «Ростове», которым руководит Бердыев, успехи совершаются едва ли не по расписанию, уверен журналист.



И, конечно, не обошли вниманием тему предстоящего «Чемпионата мира-2018». По мнению редакции «Новых известий», новейшие стадионы после ажиотажа наверняка будут пустовать, как и прежде. Юрий Цыбанев уверен, что это зависит от того, кто будет руководить спортивными клубами: либо вдохновляющие организаторы, либо те, кому корыстная сторона важнее. «Народ-то не обманешь», - уверен Юрий Цыбанев.