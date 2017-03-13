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Новости Нижнего Тагила

Немец победил на завершающем этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле (ФОТО)

13 марта 2017, 09:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле завершились этапы Континентального кубка по лыжному двоеборью. Заключительный старт состоялся 12 марта.

Стоит отметить, что погода в этот день внесла свои коррективы. Сильный ветер не позволил спортсменам совершить по два прыжка.

Решено было выполнить по одному с трамплина К-90. Дистанция гонки была также изменена – вместо 15-ти километров двоеборцам предстояло пробежать 10. 

Сильнейшим в этот соревновательный день стал немец Тобиас Симон. Второе место у Хуго Буффарда и третье у Лукаса Рунгальдиера из Италии.

 

город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,континентальный кубок,лыжное двоеборье,прыжки с трамплина,гора Долгаягород,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,континентальный кубок,лыжное двоеборье,прыжки с трамплина,гора Долгаягород,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,континентальный кубок,лыжное двоеборье,прыжки с трамплина,гора Долгая

 

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В общем зачете КОКа лучшим на данный момент стал австриец Мартин Фритц, серебро у немца Давида Вильде и бронза у Тобиаса Симона.

Спортсмены на пресс-конференции поделились своими впечатлениями об организации соревнований в Нижнем Тагиле. Всем – и подготовкой спортивных сооружений, и организацией, и размещением – иностранцы остались довольны. Необычным в плане безопасности им показалось то, что сотрудников полиции можно было встретить даже на трамплине.

Из российской сборной на этот раз лучшим стал Эрнест Яхин, он вошел в десятку, заняв 9-ое место. Другие участники команды расположились с 14 по 43 место.

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