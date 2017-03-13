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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане стали призерами кубка по воркауту в Челябинске (ФОТО)

13 марта 2017, 08:00Добавить новость
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В минувшую субботу в Челябинске прошли соревнования в рамках кубка федерации воркаута. Организаторами выступила местная спортивная федерация. 

В город прибыли спортсмены из Свердловской области, Республики Башкортостан. Воркаутеры из Нижнего Тагила защищали честь региона.

 

Первое место в возрастной категории до 15 лет в силовом фристайле стал Шахруз Шодикулов, третьим - Гор Петросян. Также Шахруз Шодикулов стал третьим в силовом троеборье, сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».

 

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Фото предоставлены пресс-службой ОМСО «Воркаут Нижний Тагил»
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