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Новости Нижнего Тагила

Генеральный секретарь федерации бокса России рассказал о спортивных планах и дружбе с Роем Джонсом (ФОТО)

14 февраля 2017, 22:45Добавить новость
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Генеральный секретарь российской федерации по боксу Умар Кремлев поделился с редакцией «Советского спорта» планами на ближайшее будущее и дружбе с легендарным Роем Джонсом.

Некоторое время назад Умар Кремлев по итогам выборов с 67-процентным перевесом был назначен главным секретарем, тем самым став главным человеком, ответственным за деятельность всей спортивной федерации. Должность президента была, добавим, упразднена. Сейчас новый руководитель намерен изменить многие направления работы – со спонсорами, с регионами и со структурой федерации.

Также он отметил, что главный тренер, при условии высоких результатов своих подопечных, будет получать зарплату от 200 до 500 тысяч рублей.

 

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Рой Джонс является другом и товарищем Умар Кремлева, как говорит сам генсек. В свое время сам Рой настоял на проведении боя в России, самостоятельно выбрав соперника. Получив российский паспорт, Рой Джонс прописался в Одинцово, где теперь планирует открыть собственную школу бокса.

 

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Фото: газета «Советский спорт»

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