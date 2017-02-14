Генеральный секретарь федерации бокса России рассказал о спортивных планах и дружбе с Роем Джонсом (ФОТО)

Некоторое время назад Умар Кремлев по итогам выборов с 67-процентным перевесом был назначен главным секретарем, тем самым став главным человеком, ответственным за деятельность всей спортивной федерации. Должность президента была, добавим, упразднена. Сейчас новый руководитель намерен изменить многие направления работы – со спонсорами, с регионами и со структурой федерации.



Также он отметил, что главный тренер, при условии высоких результатов своих подопечных, будет получать зарплату от 200 до 500 тысяч рублей.



Рой Джонс является другом и товарищем Умар Кремлева, как говорит сам генсек. В свое время сам Рой настоял на проведении боя в России, самостоятельно выбрав соперника. Получив российский паспорт, Рой Джонс прописался в Одинцово, где теперь планирует открыть собственную школу бокса.

Фото: газета «Советский спорт»