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Новости Нижнего Тагила

Молодые педагоги Нижнего Тагила сразились в шахматном мастерстве (ФОТО)

14 февраля 2017, 16:13Добавить новость
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«Шахматно-шашечный центр» совместно с Домом учителя провел в Нижнем Тагиле шахматный турнир «Педагогическая ладья». В городском турнире по шахматам приняли участие молодые учителя Нижнего Тагила. Соревнования прошли в Доме учителя. Организатором мероприятия выступил Совет молодых педагогов, поэтому в числе участников турнира было много новичков из числа молодежи. 

Соревнования состояли из 5-и туров. Абсолютным победителем состязаний, набрав 5 очков из 5 возможных, стал преподаватель истории 18-й гимназии Данила Кукутин. 2-е место досталось Максиму Кнителю, учителю информатики школы №44, набравшему 4 очка. 3-е место – у преподавателя немецкого языка средней школы №32 Валерия Грошева. 

В ноябре этого года молодые педагоги примут участие в шашечном турнире «Золотая шашка», который снова пройдет в Доме учителя. 
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Фото: МБУ ДО "Шахматно-шашечный центр"
© TagilCity.ru
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