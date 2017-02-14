Молодые педагоги Нижнего Тагила сразились в шахматном мастерстве (ФОТО)

«Шахматно-шашечный центр» совместно с Домом учителя провел в Нижнем Тагиле шахматный турнир «Педагогическая ладья». В городском турнире по шахматам приняли участие молодые учителя Нижнего Тагила. Соревнования прошли в Доме учителя. Организатором мероприятия выступил Совет молодых педагогов, поэтому в числе участников турнира было много новичков из числа молодежи.
Соревнования состояли из 5-и туров. Абсолютным победителем состязаний, набрав 5 очков из 5 возможных, стал преподаватель истории 18-й гимназии Данила Кукутин. 2-е место досталось Максиму Кнителю, учителю информатики школы №44, набравшему 4 очка. 3-е место – у преподавателя немецкого языка средней школы №32 Валерия Грошева.
В ноябре этого года молодые педагоги примут участие в шашечном турнире «Золотая шашка», который снова пройдет в Доме учителя.
Фото: МБУ ДО "Шахматно-шашечный центр"