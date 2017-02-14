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Новости Нижнего Тагила

Игра по мотивам «Зарницы» состоится в ДК Уралваногзавода

14 февраля 2017, 12:10Добавить новость
УВЗ,зарница,соревнования,игра,Нижний Тагил,команда,гонка героев
На территории ДК «Уралвагонзавода» началась подготовка к спортивно-патриотической игре по мотивам игры «Зарница». Игра называется «Гонка героев», состоится она 22 февраля в 15:00. Принять участие может каждый желающий. Мероприятие мотивационное. В нем каждый может испытать себя и проверить свою физическую подготовку.

Запланированы два вида забегов: парные и командные. В командных примут участие сотрудники предприятия, в парных забегах смогут соревноваться все желающие.

Всю дополнительную информацию можно уточнить по тел.: 8(3435) 34-46-85, 33-75-88.
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Уралвагонзавод (УВЗ)
(3435) 345-270, 345-470
(3435) 345-169
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