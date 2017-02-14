Игра по мотивам «Зарницы» состоится в ДК Уралвагонзавода

Игра называется «Гонка героев», состоится она 22 февраля в 15:00. Принять участие может каждый желающий. Мероприятие мотивационное. В нем каждый может испытать себя и проверить свою физическую подготовку.



Запланированы два вида забегов: парные и командные. В командных примут участие сотрудники предприятия, в парных забегах смогут соревноваться все желающие.



Всю дополнительную информацию можно уточнить по тел.: 8(3435) 34-46-85, 33-75-88.