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Новости Нижнего Тагила

Тагильские дзюдоистки вошли в тройку лидеров на региональных соревнованиях в Екатеринбурге (ФОТО)

14 марта 2017, 11:35Добавить новость
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12 марта в екатеринбургском КОСК «Россия» завершился региональный турнир по дзюдо «Уралочка». Тагильчанки вошли в тройку лидеров.

Кроме спортсменок из Уральского округа участие принимали девочки из Уфы, Кемеровской, Оренбургской, Кировской областей и Пермского края. В соревнованиях приняло участие 186 дзюдоисток, 79 в старшей возрастной группе, 107 в младшей. 

 

Соревновались 250 спортсменок 2001-2003 и 2004-2006 годов рождения из 14 городов России: Екатеринбурга, Оренбурга, Магнитогорска, Челябинска, Ижевска, Самары, Набережных Челнов, Москвы и другие городов, -- рассказали в «Уральце».

 

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Нижний Тагил представили 11 спортсменок от СДЮШОР «Уралец» и 2 участницы от Детско-юношеской спортивной школы №2. Тагильчанки боролись достойно и завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.

СДЮСШОР «Уралец»:

  • Киселёва Регина -2 место
  • Гринюк Вика - 3 место
  • Швецова Анастасия - 3 место

 

ДЮСШ №2:

  • Столбова Ксения – 3 место

 

Турнир по дзюдо проходит ежегодно в одно и то же время. Очень радует организация и уровень подготовки, -- отметил тренер Алексей Хамзин.

 
Сейчас спортсменки готовятся к турниру в Самаре, который должен состояться в конце этого месяца.

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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