Тагильские дзюдоистки вошли в тройку лидеров на региональных соревнованиях в Екатеринбурге (ФОТО)

Кроме спортсменок из Уральского округа участие принимали девочки из Уфы, Кемеровской, Оренбургской, Кировской областей и Пермского края. В соревнованиях приняло участие 186 дзюдоисток, 79 в старшей возрастной группе, 107 в младшей.

Соревновались 250 спортсменок 2001-2003 и 2004-2006 годов рождения из 14 городов России: Екатеринбурга, Оренбурга, Магнитогорска, Челябинска, Ижевска, Самары, Набережных Челнов, Москвы и другие городов, -- рассказали в «Уральце».

Нижний Тагил представили 11 спортсменок от СДЮШОР «Уралец» и 2 участницы от Детско-юношеской спортивной школы №2. Тагильчанки боролись достойно и завоевали одну серебряную и три бронзовые медали.





СДЮСШОР «Уралец»:





Киселёва Регина -2 место

Гринюк Вика - 3 место

Швецова Анастасия - 3 место

ДЮСШ №2:





Столбова Ксения – 3 место

Турнир по дзюдо проходит ежегодно в одно и то же время. Очень радует организация и уровень подготовки, -- отметил тренер Алексей Хамзин.



Сейчас спортсменки готовятся к турниру в Самаре, который должен состояться в конце этого месяца.



