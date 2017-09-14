Масштабный фестиваль для любителей футбола пройдёт 16 сентября в Москве (ФОТО)

Большой праздник футбола пройдёт 16 сентября в Лужниках. Фестиваль «Россия Любит Футбол!» соберёт любителей популярного вида спорта и профессиональных игроков.



Мероприятия направлено на привлечение новой аудитории в футбол и проводится в преддверии Чемпионата мира-2018. Об этом сообщили организаторы во время пресс-конференции в Москве, которая прошла 13 сентября.



В рамках фестиваля пройдёт музыкальный марафон, на который приглашены Noize MС, Дельфин, и BigRussianBoss. Организаторы считают, что у футбола очень много общего, потому фестиваль «РЛФ!» будет идеально сочетаться с марафоном популярной и современной музыки.



Для любителей футбола будет организован кубок фестиваля, победители которого получат возможность сразиться на поле с профессиональными спортсменами. Заявки для участия подали порядка 600 команд, что составляет около 10 000 футболистов, сообщает ИД «Советский Спорт».



Организаторами мероприятия выступили Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» Департамента спорта и туризма города Москвы, Российский Футбольный Союз и общественное движение «Россия любит футбол!». Вход на фестиваль свободный.

Фото: РЛФ Фест 2017