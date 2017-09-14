| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Масштабный фестиваль для любителей футбола пройдёт 16 сентября в Москве (ФОТО)

14 сентября 2017, 21:05Добавить новость
культура,музыка,отдых,Россия,спорт,фестиваль,футбол
В Лужниках пройдёт фестиваль «Россия Любит Футбол!», в котором примут участие 10 000 футболистов.

Большой праздник футбола пройдёт 16 сентября в Лужниках. Фестиваль «Россия Любит Футбол!» соберёт любителей популярного вида спорта и профессиональных игроков.

Мероприятия направлено на привлечение новой аудитории в футбол и проводится в преддверии Чемпионата мира-2018. Об этом сообщили организаторы во время пресс-конференции в Москве, которая прошла 13 сентября.


В рамках фестиваля пройдёт музыкальный марафон, на который приглашены Noize MС, Дельфин, и BigRussianBoss. Организаторы считают, что у футбола очень много общего, потому фестиваль «РЛФ!» будет идеально сочетаться с марафоном популярной и современной музыки.

Для любителей футбола будет организован кубок фестиваля, победители которого получат возможность сразиться на поле с профессиональными спортсменами. Заявки для участия подали порядка 600 команд, что составляет около 10 000 футболистов, сообщает ИД «Советский Спорт».

Организаторами мероприятия выступили Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» Департамента спорта и туризма города Москвы,  Российский Футбольный Союз и общественное движение «Россия любит футбол!». Вход на фестиваль свободный.


культура,музыка,отдых,Россия,спорт,фестиваль,футболкультура,музыка,отдых,Россия,спорт,фестиваль,футболкультура,музыка,отдых,Россия,спорт,фестиваль,футбол
Фото: РЛФ Фест 2017
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

600 футбольных команд 16 сентября примут участие в грандиозном фестивале «Россия любит футбол!» в Лужниках (ФОТО)
23 июня, 15:25
0 0
Турнир по киберфутболу пройдёт 16 сентября в Москве
8 сентября, 22:40
0 0
День танкиста, выборы и мастер года. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
7 сентября, 20:05
3 7

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 26
Подписаться на новости