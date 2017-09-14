| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Кубок мира по футболу прибудет в Екатеринбург в мае

14 сентября 2017, 08:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,футбол,ЧМ-2018
Накануне назвали дату, когда в Екатеринбург привезут кубок мира по футболу. Трофей предназначается для победителя Чемпионата мира по футболу-2018.

Екатеринбуржцы смогут увидеть его с 9 по 12 мая 2018 года. Для этого показа будет построен специальный шатер, -- сообщил представитель оргкомитета чемпионата.


Тур кубка мира стартовал в минувшую субботу в Москве. Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино приняли участие в торжественной церемонии на стадионе «Лужники».

Кубок будет путешествовать по России четыре месяца, это самый долгий путь трофея в истории кубка.

В столице Урала, напомним, назначено четыре матча ЧМ-2018. 14 сентября дан старт продаже билетов на спортивное событие, передает Наша газета.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Делегация МИД проверила Екатеринбург на готовность к ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)
30 августа, 07:00
0 0
Комиссия из FIFA проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
6 сентября, 09:30
0 0
Скалолазка из Екатеринбурга привезла «серебро» с чемпионата мира в Австрии (ФОТО)
11 сентября, 07:30
4 0

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
Дон Педро 14.09.2017 08:56:56 #
Мой сынок студент в Екб.
Им уже сказали, что учебная программа будет ужата, учиться будут до середины апреля, потом отбирают общагу и вон из города.
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 269
Подписаться на новости