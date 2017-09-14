Кубок мира по футболу прибудет в Екатеринбург в мае

Екатеринбуржцы смогут увидеть его с 9 по 12 мая 2018 года. Для этого показа будет построен специальный шатер, -- сообщил представитель оргкомитета чемпионата.



Тур кубка мира стартовал в минувшую субботу в Москве. Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино приняли участие в торжественной церемонии на стадионе «Лужники».



Кубок будет путешествовать по России четыре месяца, это самый долгий путь трофея в истории кубка.



В столице Урала, напомним, назначено четыре матча ЧМ-2018. 14 сентября дан старт продаже билетов на спортивное событие, передает Наша газета.