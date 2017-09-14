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Стадион к ЧМ-2018 в Екатеринбурге не прошел проверку Роспотребнадзора

14 сентября 2017, 10:30Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,здоровье,Роспотребнадзор,соревнования,спорт,ЧМ-2018
При проверке стадиона «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге выявлено несоответствие нормам СанПиНа.

Роспотребнадзор 13 сентября проверил стадион, который готовится к тренировкам спортсменов к ЧМ-2018 в Екатеринбурге следующим летом. Действующая площадка не прошла проверку сразу по нескольким показателям.

Было установлено, что качество почвы для футбольного поля заранее проверено не было. Не проводились исследования для определения безопасности площадки и качества воды, поступающей в душевые кабинки спортсменов.

Обнаруженные нарушения должны быть устранены до 1 марта 2018 года. В противном случае стадион «СКБ-Банк Арена» не будет допущен к ЧМ-2018, пишет Правда Урфо.

 
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