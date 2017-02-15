Все на хоккей! Сегодня нижнетагильский «Спутник» сыграет последний домашний матч чемпионата ВХЛ

Сегодня «Спутник» проведет последний домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2016-2017. Несмотря на то, что тагильская команда уже уверенно вышла в плей-офф, предстоящая игра очень важна для спортсменов, и команда нуждается в поддержке болельщиков.
Чем выше место займут наши хоккеисты в регулярном чемпионате, тем легче пройдет борьба в 1/8 плей-офф.
Впервые в современной истории команда Нижнего Тагила борется за четвертую строчку в турнирной таблице ВХЛ!
Давайте поддержим тагильских хоккеистов, заполним трибуны и дадим спортсменам заряд энергии для успешной игры! «Спутник» приглашает всех желающих, вход бесплатный.
15 февраля 2017 года. Дворец ледового спорта имени В.К. Сотникова. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Дизель» (Пенза). Начало матча в 19.00.