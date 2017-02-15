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Новости Нижнего Тагила

Все на хоккей! Сегодня нижнетагильский «Спутник» сыграет последний домашний матч чемпионата ВХЛ

15 февраля 2017, 10:45Добавить новость
Нижний Тагил,хоккей,Спутник,ВХЛ,спорт,чемпионат,победа,плей-офф,Пенза
Сегодня «Спутник» проведет последний домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2016-2017. Несмотря на то, что тагильская команда уже уверенно вышла в плей-офф, предстоящая игра очень важна для спортсменов, и команда нуждается в поддержке болельщиков.

Чем выше место займут наши хоккеисты в регулярном чемпионате, тем легче пройдет борьба в 1/8 плей-офф.

Впервые в современной истории команда Нижнего Тагила борется за четвертую строчку в турнирной таблице ВХЛ!

Давайте поддержим тагильских хоккеистов, заполним трибуны и дадим спортсменам заряд энергии для успешной игры! «Спутник» приглашает всех желающих, вход бесплатный.

15 февраля 2017 года. Дворец ледового спорта имени В.К. Сотникова. «Спутник» (Нижний Тагил) – «Дизель» (Пенза). Начало матча в 19.00.
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Комментарии (1)
Нэйрел 15.02.2017 11:25:09 #
Может, "последний ДОМАШНИЙ матч"?
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