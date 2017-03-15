14-летний сноубордист из Екатеринбурга сломал обе руки и завоевал «бронзу» на Спартакиаде (ФОТО)

Перед тем, как пройти в финал, Данил провел две попытки, в одной из которых упал. С болью в руке он откатал вторую и взял призовое место. После состязания он обратился в травмпункт, где медики диагностировали сноубордисту переломы обеих рук.



Сейчас травмированные руки загипсованы, спортсмен возвращается домой в столицу Урала. Данил занимается в школе «Уктусские Горы», пишет E1.ru.

Фото: E1.ru