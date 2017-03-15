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Новости Нижнего Тагила

14-летний сноубордист из Екатеринбурга сломал обе руки и завоевал «бронзу» на Спартакиаде (ФОТО)

15 марта 2017, 09:10Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,травма,школьники,спартакиада
14-летний сноубордист из Екатеринбурга Данил Шуров взял бронзовую медаль в слоупстайле на VIII зимней Спартакиаде. Ценой такой престижной награды стали переломы обеих рук.

Перед тем, как пройти в финал, Данил провел две попытки, в одной из которых упал. С болью в руке он откатал вторую и взял призовое место. После состязания он обратился в травмпункт, где медики диагностировали сноубордисту переломы обеих рук.

Сейчас травмированные руки загипсованы, спортсмен возвращается домой в столицу Урала. Данил занимается в школе «Уктусские Горы», пишет E1.ru. 

 

город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,травма,школьники,спартакиадагород,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,травма,школьники,спартакиада
Фото: E1.ru
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