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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» допустил поражение во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с подмосковным «Динамо» (ФОТО)

15 марта 2017, 10:00Добавить новость
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14 марта в Нижнем Тагиле состоялась вторая игра «Спутника» с «Динамо» в рамках четвертьфинала. Тагильчане уступили гостям со счетом 4:6. Общий счет четвертьфинальной серии 0:2 не в пользу «Спутника». Игра была насыщенной и довольно напряженной. Трибуны собрали еще больше болельщиков, чем на предыдущем матче. 
 
До конца матча сохранялась интрига. Гости открыли счет сразу двумя шайбами за короткое время. Далее тагильчане взяли преимущество: к концу матча в воротах «Динамо» было 4 наших шайбы. Когда до конца матча осталось 6 минут, гости забросили 3 шайбы, тем самым не оставив «Спутнику» шансов отыграться. 
 
Четвертьфинал продолжится в Балашихе 17-18 марта.
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Фото: пресс-служба ХК «Спутник»
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