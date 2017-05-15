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Новости Нижнего Тагила

Воркаут-дуэт девушек из Нижнего Тагила покорил своим показательным выступлением зрителей Челябинска (ВИДЕО)

15 мая 2017, 18:35Добавить новость
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Две спортсменки из Нижнего Тагила 9 мая приняли участие в «Чемпионате по уличным видам спорта» в Челябинске. Выступление девушек-подростков покорило публику.

О ярком выступлении девушек в Челябинске журналистам TagilCity.ru рассказал руководитель секции, где тренируются юные спортивные дарования. 

 

13-летние девчонки из нашей секции – Софья Антакова и Карина Суднишникова в рамках «Чемпионата по уличным видам спорта» провели 9 мая в Челябинске показательное выступление, -- рассказал руководитель объединения STREET WORKOUT в Нижнем Тагиле – Рустем Хайруллин.


Успешное выступление подопечных в Челябинске было записано на видео.

 

Видео движения STREET WORKOUT.

 

Публика восторженно приняла выступление наших девчонок. Они образуют единственный воркаут-дуэт среди девушек во всем Уральском федеральном округе. Они выступали на соревновании сразу после атлетов-мужчин. Такой контраст стал удивлением, но был принят очень хорошо. В тот праздничный день на челябинском Арбате собралось огромное количество людей. Все зрители рукоплескали нашим спортсменкам, -- с гордостью поделился Рустем Хайруллин.


Напомним, молодые люди из Нижнего Тагила, принимавшие участие в соревновательной части этого чемпионата, вернулись в Нижний Тагил с призами за 2-ое и 3-ее место

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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