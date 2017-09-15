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Новости Нижнего Тагила

Кинолог из Нижнего Тагила вошел в состав сборной России силовых структур (ФОТО)

15 сентября 2017, 19:35Добавить новость
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Кинолог из тагильской исправительной колонии №12 вошел в состав сборной спортивного сообщества силовых структур «Динамо».

Прапорщик Андрей Самсонов удостоился чести войти в состав российской сборной после участия в соревнованиях кинологов в Уфе. Вместе с лабрадором по кличке Адель, он показал профессиональную и качественную работу по поиску взрывчатых веществ.

 

Предложение войти в состав сборной силовых структур поступило Андрею от представителя ФСИН России, который являлся судьей Всероссийских соревнований.

 

До службы в ИК-12 Самсонов был кинологом в спецназе Нижнего Тагила. В 2013 году Андрей участвовал в учениях, которые проводило УФСБ по Свердловской области в 2013 году. На испытании Самсонов хорошо показал себя, за что был награжден благодарственным письмом от начальника УФСБ, пишет пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

 

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Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

 

 
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