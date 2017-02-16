«Лыжня России» пройдет в Усть-Утке в седьмой раз

18 февраля в 7-й раз в деревне Усть-Утка будет проходить «Лыжня России-2017».

В настоящее время там идет подготовка снежного покрова. Сотрудники природного парка «Река Чусовая» утрамбовывают снег, осуществляют нарезку лыжной трассы.