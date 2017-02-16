«Лыжня России» пройдет в Усть-Утке в седьмой раз

18 февраля в 7-й раз в деревне Усть-Утка будет проходить «Лыжня России-2017». В настоящее время там идет подготовка снежного покрова. Сотрудники природного парка «Река Чусовая» утрамбовывают снег, осуществляют нарезку лыжной трассы. Начало лыжных соревнований намечено на 12 часов. На месте старой демидовской пристани пройдет 3-километровая трасса.
К участию в «Лыжне России» приглашаются все желающие. Возраст лыжников не ограничен. В соревнованиях могут принять участие и юные уральцы, и люди пожилого возраста.
Все участники будут поделены на 3 категории: женская, мужская, детская. В этом году лыжники смогут сдать нормы ГТО. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и получить индивидуальный номер, который в дальнейшем надо будет сообщить представителям спорткомитета в Усть-Утке. Завершится спортивное мероприятие вручением наград победителям и чаепитием.
Напомним, что ранее спортивное мероприятие было перенесено на более позднюю дату из-за морозов.
Фото: ГБУ СО "Природный парк "Река Чусовая"