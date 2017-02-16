Тагильский «Спутник» одержал победу над пензенским «Дизелем» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата и вышел в плей-офф (ФОТО)

Счет матча открыл Марат Фархутдинов. Вторым отличился Евгений Гасников. Гости вернули нам одну шайбу, но больше ничего сделать не смогли. Тагильчане играли очень уверенно. Перед завершением регулярного чемпионата нашу команду ждет матч в Перми, после чего «Спутник» сыграет домашний матч уже в рамках 1/8 плей-офф.







