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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» одержал победу над пензенским «Дизелем» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата и вышел в плей-офф (ФОТО)

16 февраля 2017, 10:00Добавить новость
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Тагильский «Спутник» одержал победу над пензенским «Дизелем» со счетом 2:1. Это был последний домашний матч нашей команды в рамках регулярного чемпионата. Стоит заметить, что для «Дизеля» победа над тагильчанами была последним шансом на выход в плей-офф, но «Спутник» поддерживали полные трибуны болельщиков, и это придало хоккеистам сил для победы. 

Счет матча открыл Марат Фархутдинов. Вторым отличился Евгений Гасников. Гости вернули нам одну шайбу, но больше ничего сделать не смогли. Тагильчане играли очень уверенно. Перед завершением регулярного чемпионата нашу команду ждет матч в Перми, после чего «Спутник» сыграет домашний матч уже в рамках 1/8 плей-офф.
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