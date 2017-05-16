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Новости Нижнего Тагила

Новые стадионы и спортивные площадки появятся в Нижнем Тагиле

16 мая 2017, 07:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле прошло совещание по поводу строительства школьных стадионов и иных спортивных объектов на территории города. Об итогах заседания рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Самым крупным строящимся объектом является стадион возле школы №50. Сейчас реализация проекта находится на стадии согласования проектно-сметной документации. В управлении образования уверены, что стадион начнет работу в начале следующего учебного года.

Подходит к концу строительство стадиона возле СОШ №64. Сейчас уже готово футбольное поле, а летом будут построены легкоатлетические дорожки и спортивные площадки.

На улице Газетная, 45а ведется реконструкция спортивного зала для настольного тенниса. По данным управления физической культуры, на объекте была проведена замена инженерных сетей, уложены полы, заказаны окна, двери, а также проводится косметический ремонт помещений.

Известно, что муниципалитет ведет переписку с областным правительством на тему строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Чайковского, 67а. Там планируется создать центр адаптивного спорта.

Также ожидается поступление денег из областного бюджета на строительство четырех площадок для воркаута – на Мира, 42а, на Уральском проспекте, 65, на улице Космонавтов, 36 и на Газетной, 27а.

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