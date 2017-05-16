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Новости Нижнего Тагила

Три спортсменки из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований по спортивному ориентированию

16 мая 2017, 07:00Добавить новость
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В Каменске-Уральском накануне состоялись крупные состязания по спортивному ориентированию – Чемпионат и Первенство Свердловской области.

Воспитанники МДЮСШ «Старт» из Нижнего Тагила приняли участие в соревнованиях и весьма успешно. Так, Ирина Тархова завоевала золотую медаль. Третьими стали Ирина Чирьева и Виктория Коновалова.

Спортсменки тренируются под руководством тренера-преподавателя Валерия Петровича Маркина, передает управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.

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