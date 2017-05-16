Три спортсменки из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований по спортивному ориентированию

Воспитанники МДЮСШ «Старт» из Нижнего Тагила приняли участие в соревнованиях и весьма успешно. Так, Ирина Тархова завоевала золотую медаль. Третьими стали Ирина Чирьева и Виктория Коновалова.



Спортсменки тренируются под руководством тренера-преподавателя Валерия Петровича Маркина, передает управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила.