Тагильский «Спутник» всухую проиграл хоккеистам из Красноярска - 4:0 (ФОТО)

Тагильчане с первого периода показывали не лучшие результаты, передает пресс-служба ХК «Спутник». Счёт мог бы быть еще «суше», но тагильский вратарь Максим Аляпкин рьяно защищал ворота.



Второй период был поактивнее, однако шайб в воротах соперника так и не оказалось. Третий период завершился четвертым голом, и тагильчане проиграли всухую.

Фото: пресс-служба ХК «Спутник»



Тренер бобров Александр Рожков отметил на послематчевой конференции, что спортсменам не дали выиграть детские ошибки в ходе матча.





С нулём голов игры не выигрываются. Всё закономерно. Плюс вторую игру у нас не идёт большинство. Ребята старались во втором, в третьем периоде. Старались переломить ход матча, но без голов руки и ноги опускаются. Детские ошибки привели к пропущенным голам. Я считаю, что счёт - 0:4 не по игре.