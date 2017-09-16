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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» всухую проиграл хоккеистам из Красноярска - 4:0 (ФОТО)

16 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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В Красноярске поражением «Спутника» завершился матч с местным хоккейным клубом «Сокол». Счёт - 4:0.

Тагильчане с первого периода показывали не лучшие результаты, передает пресс-служба ХК «Спутник». Счёт мог бы быть еще «суше», но тагильский вратарь Максим Аляпкин рьяно защищал ворота.

Второй период был поактивнее, однако шайб в воротах соперника так и не оказалось. Третий период завершился четвертым голом, и тагильчане проиграли всухую.

 

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Фото: пресс-служба ХК «Спутник»


Тренер бобров Александр Рожков отметил на послематчевой конференции, что спортсменам не дали выиграть детские ошибки в ходе матча.

С нулём голов игры не выигрываются. Всё закономерно. Плюс вторую игру у нас не идёт большинство. Ребята старались во втором, в третьем периоде. Старались переломить ход матча, но без голов руки и ноги опускаются. Детские ошибки привели к пропущенным голам. Я считаю, что счёт - 0:4 не по игре.
 
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