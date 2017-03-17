| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Юниор-Спутник» одержал победу над «Ростовом» в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф (ФОТО)

17 марта 2017, 09:55Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,победа,плей-офф,чемпионат
Накануне состоялся матч «Юниор-Спутника» и «Ростова». Юные тагильчане одержали победу со счетом 1:0. Как сообщается на официальном сайте ХК «Спутник», матч был под вопросом, в команде бушевал вирус гриппа и на раскатку вышли только 11 спортсменов. Однако к вечеру тренеру команды удалось мобилизовать силы спортсменов.






Нижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,победа,плей-офф,чемпионатНижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,победа,плей-офф,чемпионатНижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,победа,плей-офф,чемпионат

 Никита Лугинин с честью защищал наши ворота и не оставил противникам ни единого шанса забить шайбу. Также отличился Никита Титов – он забил результативную шайбу в ворота «Ростова» и сделал игру. 
 
Сейчас счет в серии 1-2 не в пользу «Спутника», но впереди еще четвертая игра 1/4 плей-офф, которая состоится 17 марта.

Нижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,победа,плей-офф,чемпионатНижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,победа,плей-офф,чемпионатНижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,победа,плей-офф,чемпионат
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Все на хоккей! Сегодня нижнетагильский «Спутник» сыграет последний домашний матч чемпионата ВХЛ 15 февраля, 10:45 1
Болельщики ХК «Спутник» Нижнего Тагила могут бесплатно посетить последний в этом году матч чемпионата ВХЛ 22 декабря 2016, 11:50 2
Тагильский «Спутник» одержал третью победу в серии 1/8 плей-офф в матче с анграским «Ермаком» (ФОТО) 2 марта, 09:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 32
Подписаться на новости