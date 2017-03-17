Тагильской школе гребного слалома стало негде тренироваться: воровство, пропажа столбов для тренировок и обмеление реки препятствуют гребцам (ФОТО)

Школа гребного слалома в Нижнем Тагиле как минимум одна из сильнейших в России. В теплое время года спортсмены тренируются на реке Тагил, на участке между двумя автомобильными мостами на улицах Фрунзе и Красноармейска. Первые в России и пока единственные олимпийские призёры по гребному слалому — Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов — свои тренировки начинали именно там.
Одним из необходимых для тренировок элементов являются столбы, между которыми гребцы натягивают тросы и вешают вешки, формируя так называемые «ворота». Несколько ворот обозначают тренировочную трассу. Столбы тренеры и спортсмены школы установили своими силам на обоих берегах реки около 30 лет назад. После того, как на северном берегу реки начались работы по созданию парка, столбы с того берега пропали:
Первое, что мы заметили после начала работ — наши столбы убрали с того берега без всякого предупреждения, и их уже и в помине нет. Мы думаем, что их забрали предприимчивые местные жители, -- рассказала журналисту TagilCity.ru руководитель школы гребного слалома СДЮСШОР «Уралец» Ольга Гвоздева.
После пропажи столбов руководство школы всерьёз забеспокоилось, ведь в проекте строительства парка «Народный» установка новых столбов не значилась. Но ещё до этого жизнь спортсменов осложнило банальное воровство. Тросы и висящие на них вешки привлекали внимание простых тагильчан, которые не гнушались забрать их в хозяйство:
Пластиковые вешки забирали почти сразу, но и деревянные тоже недолго продержались. В итоге мы пришли к тому, что протягивали веревку и вешали на неё кривые палки и пивные бутылки. Это не эстетично выглядит и детям, естественно, не нравится.
Другой проблемой стало обмеление реки. После реконструкции моста на участок реки между столбами нанесло много песка.
Решить все эти проблемы своими силами школа не может, руководство надеется, что в администрации города их услышат и помогут вернуть трассу хотя бы к прежнему состоянию:
Наш коллектив мечтает о красивой стационарной трассе. Для этого нужны ровные, хорошего качества столбы, между которыми можно натянуть трос и повесить бело-зелёные и бело-красные вешки. Нам не надо строить гребной канал, это несбыточная мечта. Мы хотим хотя бы минимум — сохранить нашу базу, где тренируется подрастающее поколение и звёзды гребного слалома, и стационарную трассу, которая была плохой, но хотя бы была. А сейчас мы боимся, что и вовсе без неё останемся, -- говорит Ольга Гвоздева.
В администрации Нижнего Тагила о спортсменах помнят. Редакции портала TagilCity.ru сообщили, что сейчас обсуждается идея о сдвиге места тренировок ближе к пешеходному мосту, чтобы тагильчане могли стать зрителями проводимых тренировок:
Во время встречи мэра города с олимпийцами в прошлом году шла речь о благоустройстве территории в пойме реки Тагил. Тогда появилась договоренность о том, что место для тренировок спортсменов, так называемый «гребной канал», необходимо усовершенствовать. Нами уже было проведено две встречи с генеральным подрядчиком, занимающимся благоустройством территории между мостами, на которых поднималась тема обустройства «гребного канала». В настоящее время проектантами рассматривается вопрос о переносе этого спортивного сооружения ближе к пешеходному мосту, чтобы тагильчане могли наблюдать за тренировками гребцов. Впоследствии подрядчик установит новые столбы, необходимые для занятий. Оформление канала растяжками и вешками останется за спортивной школой, -- сказал заместитель главы администрации города Валерий Суров.
В странах Европы для тренировок гребцов строят специальные каналы. За тренировками спортсменов можно наблюдать. Для иностранцев вполне нормально прогуливаться или, сидя на скамейке, любоваться рассекающими реку каноэ и байдарками. Очевидно, что нечто подобное, но на базе реки, хотят реализовать в Нижнем Тагиле.