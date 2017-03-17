Тагильской школе гребного слалома стало негде тренироваться: воровство, пропажа столбов для тренировок и обмеление реки препятствуют гребцам (ФОТО)

Школа гребного слалома в Нижнем Тагиле как минимум одна из сильнейших в России. В теплое время года спортсмены тренируются на реке Тагил, на участке между двумя автомобильными мостами на улицах Фрунзе и Красноармейска. Первые в России и пока единственные олимпийские призёры по гребному слалому — Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов — свои тренировки начинали именно там.

Одним из необходимых для тренировок элементов являются столбы, между которыми гребцы натягивают тросы и вешают вешки, формируя так называемые «ворота». Несколько ворот обозначают тренировочную трассу. Столбы тренеры и спортсмены школы установили своими силам на обоих берегах реки около 30 лет назад. После того, как на северном берегу реки начались работы по созданию парка, столбы с того берега пропали:

Первое, что мы заметили после начала работ — наши столбы убрали с того берега без всякого предупреждения, и их уже и в помине нет. Мы думаем, что их забрали предприимчивые местные жители, -- рассказала журналисту TagilCity.ru руководитель школы гребного слалома СДЮСШОР «Уралец» Ольга Гвоздева.

Фото вешек, 2016 год

Здание школы и сохранившиеся на южном берегу столбы, март 2017

После пропажи столбов руководство школы всерьёз забеспокоилось, ведь в проекте строительства парка «Народный» установка новых столбов не значилась. Но ещё до этого жизнь спортсменов осложнило банальное воровство. Тросы и висящие на них вешки привлекали внимание простых тагильчан, которые не гнушались забрать их в хозяйство:

Пластиковые вешки забирали почти сразу, но и деревянные тоже недолго продержались. В итоге мы пришли к тому, что протягивали веревку и вешали на неё кривые палки и пивные бутылки. Это не эстетично выглядит и детям, естественно, не нравится.

Юные спортсмены тренируются в бассейне внутри здания школы

Другой проблемой стало обмеление реки. После реконструкции моста на участок реки между столбами нанесло много песка.

Решить все эти проблемы своими силами школа не может, руководство надеется, что в администрации города их услышат и помогут вернуть трассу хотя бы к прежнему состоянию:

Наш коллектив мечтает о красивой стационарной трассе. Для этого нужны ровные, хорошего качества столбы, между которыми можно натянуть трос и повесить бело-зелёные и бело-красные вешки. Нам не надо строить гребной канал, это несбыточная мечта. Мы хотим хотя бы минимум — сохранить нашу базу, где тренируется подрастающее поколение и звёзды гребного слалома, и стационарную трассу, которая была плохой, но хотя бы была. А сейчас мы боимся, что и вовсе без неё останемся, -- говорит Ольга Гвоздева.

Многочисленные награды школы

В администрации Нижнего Тагила о спортсменах помнят. Редакции портала TagilCity.ru сообщили, что сейчас обсуждается идея о сдвиге места тренировок ближе к пешеходному мосту, чтобы тагильчане могли стать зрителями проводимых тренировок:

Во время встречи мэра города с олимпийцами в прошлом году шла речь о благоустройстве территории в пойме реки Тагил. Тогда появилась договоренность о том, что место для тренировок спортсменов, так называемый «гребной канал», необходимо усовершенствовать. Нами уже было проведено две встречи с генеральным подрядчиком, занимающимся благоустройством территории между мостами, на которых поднималась тема обустройства «гребного канала». В настоящее время проектантами рассматривается вопрос о переносе этого спортивного сооружения ближе к пешеходному мосту, чтобы тагильчане могли наблюдать за тренировками гребцов. Впоследствии подрядчик установит новые столбы, необходимые для занятий. Оформление канала растяжками и вешками останется за спортивной школой, -- сказал заместитель главы администрации города Валерий Суров.

В странах Европы для тренировок гребцов строят специальные каналы. За тренировками спортсменов можно наблюдать. Для иностранцев вполне нормально прогуливаться или, сидя на скамейке, любоваться рассекающими реку каноэ и байдарками. Очевидно, что нечто подобное, но на базе реки, хотят реализовать в Нижнем Тагиле.

Каналы в странах Европы