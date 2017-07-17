Открытый кубок по воркауту состоялся в пос. Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила

В поселке Баранчинский близ Нижнего Тагила состоялись соревнования по воркауту в честь юбилея команды «Steel body». Открытый кубок прошел 15 июля.
Спортсмены уличной атлетики собрались из нескольких городов: Нижний Тагил, пос. Баранчинский, пос. Горноуральский.
Судили соревнования титулованные атлеты Свердловской области из объединения «Воркаут Нижний Тагил»: Фанис Хайруллин, Никита Вяткин и Григорий Павлов.
Соревнования проходили в нескольких дисциплинах: индивидуальный фристайл, пятиборье, где участие принимали и мужчины и девушки.
В этот же день состоялись показательные выступления атлетов объединения «Воркаут Нижний Тагил». Это был насыщенный мастер-класс уже именитых спортсменов.
Организатором соревнований стала команда поселка Баранчинский. Спортсмены выразили им благодарность за приглашение на красочное мероприятие.
Благодарим за приглашение команды поселка Баранчинский, было приятно увидеться с нашими друзьями и поздравить их с пятилетним юбилеем. Мы желаем им роста и новых достижений, -- выразил благодарность атлет объединения «Воркаут Нижний Тагил».
Победителями в индивидуальном фристайле стали:
- Игорь Дергузов
- Владислав Завалихин
- Егор Палкин
В дисциплине пятиборье победили:
- Дмитрий Рахов
- Денис Беляев
- Гор Петросян
Софья Антакова заняла призовое место в пятиборье среди девушек.
Фото ОМСО «Воркаут Нижний Тагил», 15 июля, 2017 г.
Организаторы и участники довольны своими выступлениями и прошедшими соревнованиями в целом.
Нам важно, чтобы подобные мероприятия были регулярными и приносили больше новых радостных моментов в жизнь молодежи. Молодые люди объединяются и проводят время с пользой для здоровья. Ждем с нетерпением следующих соревнований, желаем новых побед, -- подытожил спортсмен.