| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Открытый кубок по воркауту состоялся в пос. Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила

17 июля 2017, 16:05Добавить новость
Нижний Тагил,победа,праздник,Свердловская область,соревнования,спорт,воркаут,молодежь,Баранчинский,команда,спортсмен

В поселке Баранчинский близ Нижнего Тагила состоялись соревнования по воркауту в честь юбилея команды «Steel body». Открытый кубок прошел 15 июля. 

Спортсмены уличной атлетики собрались из нескольких городов: Нижний Тагил, пос. Баранчинский, пос. Горноуральский.

Судили соревнования титулованные атлеты Свердловской области из объединения «Воркаут Нижний Тагил»: Фанис Хайруллин, Никита Вяткин и Григорий Павлов.

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах: индивидуальный фристайл,  пятиборье, где участие принимали и мужчины и девушки.

В этот же день состоялись показательные выступления атлетов объединения «Воркаут Нижний Тагил». Это был насыщенный мастер-класс уже именитых спортсменов.

Организатором соревнований стала команда поселка Баранчинский. Спортсмены выразили им благодарность за приглашение на красочное мероприятие.

Благодарим за приглашение команды поселка Баранчинский, было приятно увидеться с нашими друзьями и поздравить их с пятилетним юбилеем. Мы желаем им роста и новых достижений, -- выразил благодарность атлет объединения «Воркаут Нижний Тагил».

 

Победителями в индивидуальном фристайле стали:

  • Игорь Дергузов 
  • Владислав Завалихин
  • Егор Палкин

 

В дисциплине пятиборье победили:

  • Дмитрий Рахов
  • Денис Беляев
  • Гор Петросян

Софья Антакова заняла призовое место в пятиборье среди девушек.

Нижний Тагил,победа,праздник,Свердловская область,соревнования,спорт,воркаут,молодежь,Баранчинский,команда,спортсмен

Фото ОМСО «Воркаут Нижний Тагил», 15 июля, 2017 г.


Организаторы и участники довольны своими выступлениями и прошедшими соревнованиями в целом.

Нам важно, чтобы подобные мероприятия были регулярными и приносили больше новых радостных моментов в жизнь молодежи. Молодые люди объединяются и проводят время с пользой для здоровья. Ждем с нетерпением следующих соревнований, желаем новых побед, -- подытожил спортсмен.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Гиревики из Нижнего Тагила стали призёрами соревнований в Екатеринбурге (ФОТО)
5 июля, 07:30
2 0
Тагильские воркаутеры стали призёрами на масштабном чемпионате в Челябинске (ФОТО)
11 мая, 08:30
3 0
Три золотые медали завоевали тагильские легкоатлеты на первенстве России в Пензе
12 июля, 08:00
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 679
Подписаться на новости