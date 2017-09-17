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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский хоккейный клуб «Юниор-Спутник» начал новый сезон с победы (ФОТО)

17 сентября 2017, 09:35Добавить новость
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Хоккеисты клуба «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила одержали первую победу в новом сезоне. Соперником тагильчан на льду стал курганский «Юниор».

16 сентября в Кургане прошёл первый матч в новом сезоне Высшей хоккейной лиги. На льду встретились нижнетагильский «Юниор-Спутник» и курганский «Юниор».

На 13-ой минуте матча в ворота курганского хоккейного клуба залетела первая шайба. Но хозяева не хотели так просто сдаваться, и через какое-то время сравняли счёт. После первого периода счёт был 1:2 в пользу нижнетагильского клуба.

Во второй половине матча хозяева собрались и закончили его в свою пользу со счётом 3:2. После третьего периода счёт игры был 3:3. Судьба матча решилась в овертайме. По количеству бросков «Юниор-Спутник» оказался впереди, что и принесло победу тагильчанам, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

Курганский «Юниор» получит право отыграться. 17 сентября между командами произойдёт второй матч, в ходе которого станет понятным, кто займёт в турнирной сетке место победителя.

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Фото: Хоккейный клуб «Спутник»

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