Тагильский «Спутник» одержал победу в рамках 1/4 над «Динамо» в Балашихе со счетом 4:2

«Спутник» одержал первую победу над «Динамо» в рамках четвертьфинала со счетом 4:2. Игра состоялась в Балашихе – на территории противника.

Как сообщается на официальном сайте ХК «Спутник», тагильчане буквально вырвали победу, ведь силы противника были увеличены игроками из Москвы.





В первом периоде игроки разогревались, во втором периоде сразу три шайбы попали в ворота «Динамо». Отличились: Михаил Мокин, Денис Мингалеев, Вадим Кравченко.





В третьем периоде сопернику удалось отквитать одну шайбу, но «Спутник» ответил еще одной шайбой в ворота противника.





Счет в серии 2-1, пока не в пользу тагильчан, но впереди еще одна игра в Балашихе и, конечно же, пятый матч, который состоится в Нижнем Тагиле 21 марта.