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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» одержал победу в рамках 1/4 над «Динамо» в Балашихе со счетом 4:2

18 марта 2017, 12:25Добавить новость
Нижний Тагил,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,победа,Динамо,Балашиха

«Спутник» одержал первую победу над «Динамо» в рамках четвертьфинала со счетом 4:2. Игра состоялась в Балашихе – на территории противника.

Как сообщается на официальном сайте ХК «Спутник», тагильчане буквально вырвали победу, ведь силы противника были увеличены игроками из Москвы.

В первом периоде игроки разогревались, во втором периоде сразу три шайбы попали в ворота «Динамо». Отличились: Михаил Мокин, Денис Мингалеев, Вадим Кравченко.

В третьем периоде сопернику удалось отквитать одну шайбу, но «Спутник» ответил еще одной шайбой в ворота противника.

Счет в серии 2-1, пока не в пользу тагильчан, но впереди еще одна игра в Балашихе и, конечно же, пятый матч, который состоится в Нижнем Тагиле 21 марта.

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