Около 48 000 человек приняли участие в 13-ом «Кроссе Нации» в Екатеринбурге (ФОТО)

Дистанция забега – 2018 метров. Среди участников послы ЧМ-2018, молодые участники футбольных команд региона. Спортсмены были облачены в спортивную форму с символикой предстоящего международного старта.





Это 13-й Кросс наций в столице Урала, передает Ura.Ru. Он собирает не только любителей бега, но и профессиональных спортсменов, участников Олимпийских и Паралимпийских игр. В прошлом году по маршруту «Кросса Нации» бежали более 50 000 человек.