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Новости Нижнего Тагила

Около 48 000 человек приняли участие в 13-ом «Кроссе Нации» в Екатеринбурге (ФОТО)

18 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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Традиционное спортивное мероприятие «Кросс Нации» собрало в Екатеринбурге 47 853 участника. В нынешнем сезоне забег проводился в поддержку ЧМ-2018 по футболу.

Дистанция забега – 2018 метров. Среди участников послы ЧМ-2018, молодые участники футбольных команд региона. Спортсмены были облачены в спортивную форму с символикой предстоящего международного старта.

Это 13-й Кросс наций в столице Урала, передает Ura.Ru. Он собирает не только любителей бега, но и профессиональных спортсменов, участников Олимпийских и Паралимпийских игр. В прошлом году по маршруту «Кросса Нации» бежали более 50 000 человек.

 

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Фото: Ura.ru
 
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