Нижнетагильский «Юниор-Спутник» проиграл во втором матче нового хоккейного сезона

После победы в первой игре сезона тагильская команда «Юниор-Спутник» потерпела поражение со счетом 1:4.

Во втором матче нового сезона Высшей хоккейной лиги «Юниор-Спутник» проиграл команде из Кургана со счетом 1:4. Напомним, в первой игре сезона юные тагильские хоккеисты одержали победу.



Единственную шайбу от тагильской команды во второй игре забил Дмитрий Поляков. Старший тренер «Юниор-Спутника» Сергей Орлов отметил, что игры были интересными. Соперники соревновались на равных, и обеим командам сопутствовала удача.





Главный тренер курганской команды «Юниор» отметил, что в первой игре тагильская команда одержала победу заслуженно. Курганские хоккеисты после поражения сделали выводы и проявили немного другую тактику, поэтому смогли выиграть матч, пишет пресс-служба ХК «Спутник».