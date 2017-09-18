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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Юниор-Спутник» проиграл во втором матче нового хоккейного сезона

18 сентября 2017, 13:00Добавить новость
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После победы в первой игре сезона тагильская команда «Юниор-Спутник» потерпела поражение со счетом 1:4. 

Во втором матче нового сезона Высшей хоккейной лиги «Юниор-Спутник» проиграл команде из Кургана со счетом 1:4. Напомним, в первой игре сезона юные тагильские хоккеисты одержали победу.


Единственную шайбу от тагильской команды во второй игре забил Дмитрий Поляков. Старший тренер «Юниор-Спутника» Сергей Орлов отметил, что игры были интересными. Соперники соревновались на равных, и обеим командам сопутствовала удача.

Главный тренер курганской команды «Юниор» отметил, что в первой игре тагильская команда одержала победу заслуженно. Курганские хоккеисты после поражения сделали выводы и проявили немного другую тактику, поэтому смогли выиграть матч, пишет пресс-служба ХК «Спутник».

 
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