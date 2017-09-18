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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин стал абсолютным чемпионом РФ в первенстве по гиревому спорту (ФОТО)

18 сентября 2017, 12:30Добавить новость
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В первенстве по гиревому спорту тагильчане одержали победу в обеих частях соревнования - мужской и женской.

В Тюменской области с 13 по 15 сентября прошло первенство РФ по гиревому спорту среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 регионов России. Первенство включало в себя мужскую и женскую часть. Мужчины соревновались в поднятии двух гирь по 24 кг на длинном цикле, а женщины поднимали гирю в 16 кг.

Свердловскую область представили двое атлетов из Нижнего Тагила. Мастер спорта Сергей Бестужев получил звание абсолютного чемпиона России в этой дисциплине. В длинном цикле он произвел 108 подъемов гири, побив свой собственный рекорд.

Нижний Тагил,победа,соревнования,спорт,тюменская область,первенство России,рекорд,гиревой спорт,чемпион


В первенстве среди женщин тагильчанка Наталья Ременец подняла гирю в 16 кг 117 раз, в тяжелой борьбе опередив свою соперницу на 3 подъема. Она стала победительницей в женской части соревнования.


Организаторы отметили, что успехи спортсменов с каждым годом растут. Однако в гиревом спорте важна высокая выносливость, и многим атлетам из-за высокого темпа соревнований не хватило сил для тяжелой борьбы.

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Фото: Сергей Бестужев

 
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