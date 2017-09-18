Тагильский «Спутник» проиграл «Ермаку» в Ангарске - 3:2 (ФОТО)

Сибирское турне «Спутника» продолжилось поражением тагильский бобров команде из Ангарска. Итоговый счёт встречи – 3:2.
Во время первого периода тагильчане пропустили первую шайбу на 14-й минуте.
Второй период увеличил разрыв между соперниками.
В третьей двадцатиминутке бобры изо всех сил старались сократить преимущество. Удалось это сделать Артуру Скородумову, а затем и Кириллу Путилову.
Фото: пресс-служба ХК «Спутник»
Это третье поражение тагилськой команды с начала сезона. Тренер ХК «Спутник» прокомментировал встречу:
Начало было хорошим, но, к сожалению, в первом периоде должны были, по моментам уйти на перерыв не с таким результатом. Сами не забили, сопернику позволили, а потом и до 0:3 довели. Вратарь неудачно в эпизодах сыграл. Спасибо ребятам за концовку игры. Проявили характер, чуть-чуть не хватило, очко могли бы заслужить командой.