Тагильский «Спутник» проиграл «Ермаку» в Ангарске - 3:2 (ФОТО)

Во время первого периода тагильчане пропустили первую шайбу на 14-й минуте.



Второй период увеличил разрыв между соперниками.



В третьей двадцатиминутке бобры изо всех сил старались сократить преимущество. Удалось это сделать Артуру Скородумову, а затем и Кириллу Путилову.

Фото: пресс-служба ХК «Спутник»



Это третье поражение тагилськой команды с начала сезона. Тренер ХК «Спутник» прокомментировал встречу:



