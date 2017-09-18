| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» проиграл «Ермаку» в Ангарске - 3:2 (ФОТО)

18 сентября 2017, 07:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,хоккей,проигрыш
Сибирское турне «Спутника» продолжилось поражением тагильский бобров команде из Ангарска. Итоговый счёт встречи – 3:2.

Во время первого периода тагильчане пропустили первую шайбу на 14-й минуте.

Второй период увеличил разрыв между соперниками.

В третьей двадцатиминутке бобры изо всех сил старались сократить преимущество. Удалось это сделать Артуру Скородумову, а затем и Кириллу Путилову.

 

город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,хоккей,проигрышгород,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,хоккей,проигрышгород,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,хоккей,проигрыш

Фото: пресс-служба ХК «Спутник»


Это третье поражение тагилськой команды с начала сезона. Тренер ХК «Спутник» прокомментировал встречу:

Начало было хорошим, но, к сожалению, в первом периоде должны были, по моментам уйти на перерыв не с таким результатом. Сами не забили, сопернику позволили, а потом и до 0:3 довели. Вратарь неудачно в эпизодах сыграл. Спасибо ребятам за концовку игры. Проявили характер, чуть-чуть не хватило, очко могли бы заслужить командой.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Тагильский «Спутник» всухую проиграл хоккеистам из Красноярска - 4:0 (ФОТО)
16 сентября, 10:00
5 6
Тагильский ХК «Спутник» отправился на международный турнир «Кубок Губернатора Оренбургской области»
21 августа, 16:40
0 0
Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» проиграл два матча подряд в «Кубке Уралвагонзавода» (ФОТО)
13 августа, 11:05
3 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 31
Подписаться на новости