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Новости Нижнего Тагила

Тагильские баскетболисты одержали победу над БК «Киров» на домашней площадке

19 февраля 2017, 11:45Добавить новость
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18 февраля прошел очередной матч Межрегиональных соревнований по баскетболу в дивизионе «Урал-Поволжье-Центр».

Тагильский «Соболь» одержал победу на домашней площадке над «Кировом» со счетом 98:89, сообщает «Тагильский рабочий».

Отличился Данила Таупьев, который набрал 37 очков, в последней четверти он совершил серию трехочковых бросков, что помогло оторваться от соперников.

 Тагильские болельщики с трибун активно поддерживали команду, по результатам пяти встреч у «Соболя» три победы.

Сегодня в 15:00 состоится повторный матч в спортивном зале «Старого соболя».

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