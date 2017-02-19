Тагильские баскетболисты одержали победу над БК «Киров» на домашней площадке

18 февраля прошел очередной матч Межрегиональных соревнований по баскетболу в дивизионе «Урал-Поволжье-Центр».

Тагильский «Соболь» одержал победу на домашней площадке над «Кировом» со счетом 98:89, сообщает «Тагильский рабочий».





Отличился Данила Таупьев, который набрал 37 очков, в последней четверти он совершил серию трехочковых бросков, что помогло оторваться от соперников.





Тагильские болельщики с трибун активно поддерживали команду, по результатам пяти встреч у «Соболя» три победы.





Сегодня в 15:00 состоится повторный матч в спортивном зале «Старого соболя».