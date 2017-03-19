Нижнетагильский «Спутник» уступил балашихинскому «Динамо» во втором матче

Второй матч хоккеистов команды из Нижнего Тагила с ХК «Динамо» из Балашихи закончился победой хозяев. Счет 3:2 в пользу ХК из Балашихи вывели «Динамо» в полуфинал ВХЛ.

В Балашихе состоялась вторая игра тагильской и балашихинской хоккейных команд. Игроки встретились, чтобы выяснить, кто выйдет в полуфинал. Несмотря на победу хоккеистов Нижнего Тагила в первой игре, хозяева чувствовали себя на льду уверенно и в итоге одержали победу.



Однако, игра не была легкой. Исход матча решил овертайм. Битва за победу была не шуточной. В итоге - счет 3:1.



Сразу же, с начала первого периода, инициативу взяли на себя тагильчане и забили гол в ворота «Динамо», выйдя вперед. Но балашихинцы не уступали и ответили сопернику забитым голом, но уже во второй двадцатиминутке. Тем самым, сравняли счет, который не изменился до конца третьего периода. Был назначен овертайм, в котором динамовцам повезло больше. В итоге – 3:1 в пользу команды ХК «Динамо». ХК «Спутник» продолжит четвертьфинальную серию у себя дома, в Нижнем Тагиле, и проведет свою пятую игру 21 марта.

По окончании игры тренеры обеих команд прокомментировали результат битвы на льду. Андрей Кирдяшов поздравил балашихинских хоккеистов с победой, а Анатолий Антипов, главный тренер ХК «Динамо» сказал:



