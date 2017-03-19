| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Спутник» уступил балашихинскому «Динамо» во втором матче

19 марта 2017, 19:40Добавить новость
Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,проиграл,проигрыш,счет,ВХЛ,шайба,хоккеисты,Динамо,Балашиха,четвертьфинал,Полуфинал

Второй матч хоккеистов команды из Нижнего Тагила с ХК «Динамо» из Балашихи закончился победой хозяев. Счет 3:2 в пользу ХК из Балашихи вывели «Динамо» в полуфинал ВХЛ. 

В Балашихе состоялась вторая игра тагильской и балашихинской хоккейных команд. Игроки встретились, чтобы выяснить, кто выйдет в полуфинал. Несмотря на победу хоккеистов Нижнего Тагила в первой игре, хозяева чувствовали себя на льду уверенно и в итоге одержали победу. 

Однако, игра не была легкой. Исход матча решил овертайм. Битва за победу была не шуточной. В итоге - счет 3:1.

Сразу же, с начала первого периода, инициативу взяли на себя тагильчане и забили гол в ворота «Динамо», выйдя вперед. Но балашихинцы не уступали и ответили сопернику забитым голом, но уже во второй двадцатиминутке. Тем самым, сравняли счет, который не изменился до конца третьего периода. Был назначен овертайм, в котором динамовцам повезло больше. В итоге – 3:1 в пользу команды ХК «Динамо». ХК «Спутник» продолжит четвертьфинальную серию у себя дома, в Нижнем Тагиле, и проведет свою пятую игру 21 марта.

 

По окончании игры тренеры обеих команд прокомментировали результат битвы на льду. Андрей Кирдяшов поздравил балашихинских хоккеистов с победой, а Анатолий Антипов, главный тренер ХК «Динамо» сказал:

Здесь нет ничего заслуженного. Абсолютно равная игра. Нам просто больше повезло сегодня вечером, но я не хочу критиковать своих ребят. «Спутник» играл с агрессией, с хорошим отношением к делу, так что я хочу поблагодарить свою команду, которая через проблемы, через болезни смогла обыграть такую грамотную команду. Серия продолжается.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , , , , ,
Болельщики ХК «Спутник» Нижнего Тагила могут бесплатно посетить последний в этом году матч чемпионата ВХЛ 22 декабря 2016, 11:50 2
Хоккейный клуб Нижнего Тагила «Спутник» проиграл команде «Динамо» из Санкт-Петербурга (ФОТО) 25 декабря 2016, 11:50
Хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила вышли в четвертьфинал ВХЛ (ФОТО, ВИДЕО) 10 марта, 01:33

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 21
Подписаться на новости