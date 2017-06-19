Тагильчане приняли участие в соревнованиях по воркауту в Тюмени

В Тюмени состоялся чемпионат УрФО, который собрал 10 атлетов из Нижнего Тагила, Тюмени, Сургута и других городов.

Чемпионат открыл летний сезон тренировок в Тюмени. Отбор участников был очень серьезный.





Спортсмены соревновались в силовом фристайле, где выполняли свободную программу из силовых элементов. Среди победителей оказался Никита Вяткин – спортсмен из Нижнего Тагила. Он занял третье место. В пятерку отличившихся вошел еще один тагильчанин – Дергузов Игорь.





Одним из судей чемпионата был Рустам Хайруллин – руководитель объединения воркаута в Нижнем Тагиле.