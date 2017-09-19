Тагильчане завоевали золотые медали в Первенстве Свердловской области по баскетболу

В Нижнем Тагиле прошли первые спортивные соревнования сезона – Первенство Свердловской области по баскетболу среди юношей. В соревновании приняли участие 12 команд со всей области.

Нижнетагильский «Старый соболь-2003» завоевал несколько золотых медалей. Тагильчанам удалось одержать победу над командами из Новоуральска со счетом 85:39, из Полевского – 70:51, из Екатеринбурга – 53:49. Также спортсмены сразились с командой земляков из ДЮСШ № 4 и победили со счетом 71:56.

В финальной игре «Старый соболь-2003» сразился с екатеринбургской командой ДЮСШ им. Мышкина. В напряженной борьбе соперники дошли до 3 этапа со счетом 40:40, а в конце тагильчане одержали победу – 56:53. Новый тренер «Старого соболя» Сергей Истомин смог добиться качественной командной игры и реализовать потенциал игроков.