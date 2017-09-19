| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильчане завоевали золотые медали в Первенстве Свердловской области по баскетболу

19 сентября 2017, 14:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,победа,соревнования,спорт,Старый Соболь,золото,баскетбол
Спортсмены юношеской команды «Старый соболь-2003» из Нижнего Тагила завоевали несколько золотых медалей в Первенстве Свердловской области по баскетболу.

В Нижнем Тагиле прошли первые спортивные соревнования сезона – Первенство Свердловской области по баскетболу среди юношей. В соревновании приняли участие 12 команд со всей области.

 

Нижнетагильский «Старый соболь-2003» завоевал несколько золотых медалей. Тагильчанам удалось одержать победу над командами из Новоуральска со счетом 85:39, из Полевского – 70:51, из Екатеринбурга – 53:49. Также спортсмены сразились с командой земляков из ДЮСШ № 4 и победили со счетом 71:56.

 

В финальной игре «Старый соболь-2003» сразился с екатеринбургской командой ДЮСШ им. Мышкина. В напряженной борьбе соперники дошли до 3 этапа со счетом 40:40, а в конце тагильчане одержали победу – 56:53. Новый тренер «Старого соболя»  Сергей Истомин смог добиться качественной командной игры и реализовать потенциал игроков.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Сбор заявок на турнир по стритболу стартовал в Нижнем Тагиле
7 сентября, 06:30
2 0
300 тагильчан приняли участие в турнире по стритболу в рамках празднования Дня молодежи-2017 (ФОТО)
25 июня, 14:50
3 0
Тагильчане завоевали несколько золотых медалей в соревнованиях в прошедшие выходные
28 августа, 21:15
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 87
Подписаться на новости