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Новости Нижнего Тагила

Более 2 тыс. человек преодолели дистанцию 8 км на «Лыжне России» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

20 февраля 2017, 16:30Добавить новость
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В рамках «Лыжни России-2017» сотрудники Уралвагонзавода встали на лыжи, организовав свое мероприятие «Вагонская снежинка».  Более 2 000 человек, работающих на УВЗ и других предприятиях города, стали участниками масштабного мероприятия. Лыжники бежали дистанцию длиной 8 км. 171 человек бежал ее на время. 

Массовая лыжная гонка должна была состояться 12 февраля, но из-за погодных условий ее перенесли на неделю. Она состоялась 19-го числа. Тагильчане пришли на соревнования семьями и поодиночке, получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

Среди женщин победителями стали работники УВЗ – Дина Супрун, Ирина Паньшина, Галина Быкова. У мужчин среди победивших – Олег Трошин, работающий на УВЗ, Андрей Яковлев, представитель МТС, Геннадий Татауров, сотрудник цеха ремонта технологического оборудования и Владимир Леншин, работник управления техконтроля. 

Абсолютную победу одержали Сергей Курынов, сотрудник МЧС и Екатерина Сарана, воспитанница «Спутника». Все победители получили заслуженные награды – медали, грамоты, подарочные сертификаты. 

Горячий чай с выпечкой и полевая кухня завершили соревнования. Участников приветствовали и творческие коллективы ДК имени Окунева.
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Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила / Илья Колосов
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