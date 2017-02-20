Более 2 тыс. человек преодолели дистанцию 8 км на «Лыжне России» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В рамках «Лыжни России-2017» сотрудники Уралвагонзавода встали на лыжи, организовав свое мероприятие «Вагонская снежинка». Более 2 000 человек, работающих на УВЗ и других предприятиях города, стали участниками масштабного мероприятия. Лыжники бежали дистанцию длиной 8 км. 171 человек бежал ее на время.
Массовая лыжная гонка должна была состояться 12 февраля, но из-за погодных условий ее перенесли на неделю. Она состоялась 19-го числа. Тагильчане пришли на соревнования семьями и поодиночке, получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Среди женщин победителями стали работники УВЗ – Дина Супрун, Ирина Паньшина, Галина Быкова. У мужчин среди победивших – Олег Трошин, работающий на УВЗ, Андрей Яковлев, представитель МТС, Геннадий Татауров, сотрудник цеха ремонта технологического оборудования и Владимир Леншин, работник управления техконтроля.
Абсолютную победу одержали Сергей Курынов, сотрудник МЧС и Екатерина Сарана, воспитанница «Спутника». Все победители получили заслуженные награды – медали, грамоты, подарочные сертификаты.
Горячий чай с выпечкой и полевая кухня завершили соревнования. Участников приветствовали и творческие коллективы ДК имени Окунева.
Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила / Илья Колосов