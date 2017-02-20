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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» занял рекордное четвертое место в регулярном чемпионате ВХЛ

20 февраля 2017, 09:15Добавить новость
Нижний Тагил,Спутник,хоккей,ВХЛ,победа,плей-офф,Пермь
Тагильский «Спутник» занял четвертое место в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Ранее самым значительным результатом в «регулярке» для нашей команды считалась шестая строчка, вчера спортсмены смогли побить рекорд. «Спутник» одержал победу над «Молотом-Прикамье» в Перми со счетом 3:1.
 
В общей сложности тагильчане в 50 матчах одержали 23 победы в основное время, 3 победы в овертайме, 5 побед по буллитам и набрали 94 очка. 
 
Тренер клуба Алексей Жарич отметил, что команда прошла сложный, но очень важный и правильный путь, история «Спутника» переписана и начался новый переломный момент.
 
Впереди тагильчан ожидает плей-офф, первая игра состоится с «Ермаком».
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