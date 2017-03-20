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Новости Нижнего Тагила

220 тагильчан приняли участие в сдаче норм ГТО на горе Белой

20 марта 2017, 12:40Добавить новость
Нижний Тагил,ГТО,спорт,гора Белая,спортсмены,Нормы ГТО,здоровье
На ГК «Гора Белая» состоялся фестиваль по выполнению нормативов ГТО. В мероприятии приняли участие спортсмены из 15 городов области. В состязании поучаствовали представители разных возрастов – от 9 до 70 лет. Всего насчиталось 220 участников. Соревнования прошли в нескольких дисциплинах: плавании, беге на лыжах, отжимании, метании снаряда и др.
 
Судейская коллегия отметила, что все свердловчане показали прекрасные результаты, однако имена победителей мы узнаем ближе к лету, когда закончится обработка сводных таблиц.
 
В зависимости от уровня достижений, победителям вручат золотые или серебряные знаки ГТО. На мероприятии также наградили предыдущих победителей соревнования, значки получили 20 спортсменов.
© TagilCity.ru
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