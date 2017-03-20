220 тагильчан приняли участие в сдаче норм ГТО на горе Белой

На ГК «Гора Белая» состоялся фестиваль по выполнению нормативов ГТО. В мероприятии приняли участие спортсмены из 15 городов области. В состязании поучаствовали представители разных возрастов – от 9 до 70 лет. Всего насчиталось 220 участников. Соревнования прошли в нескольких дисциплинах: плавании, беге на лыжах, отжимании, метании снаряда и др.
Судейская коллегия отметила, что все свердловчане показали прекрасные результаты, однако имена победителей мы узнаем ближе к лету, когда закончится обработка сводных таблиц.
В зависимости от уровня достижений, победителям вручат золотые или серебряные знаки ГТО. На мероприятии также наградили предыдущих победителей соревнования, значки получили 20 спортсменов.