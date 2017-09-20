Чемпионат мира по гонкам на яхтах пройдёт в Екатеринбурге летом 2018 года (ФОТО)

В столице Урала пройдет женский чемпионат мира по гонкам на яхтах. Это было приятной новостью для города на завершающей регате.

Состязание намечено на август следующего года, передает E1.ru.





Заявка от Екатеринбурга была одобрена накануне, во время проведения последней в этом сезоне регаты. На акватории Верх-Исетского пруда она собрала 11 команд из Екатеринбурга и Челябинска.



Победителями стали екатеринбуржцы.



Вскоре спортсменам предстоит принять участие в других регатах – там, где сезон ещё не завершен. Следующая точка – Сочи.